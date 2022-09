No#News Magazine – anno IV – numero XXVII

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 26 settembre 2022) Un buon pomeriggio settembrino ai nostri oziosi lettori! Sembra oramai una vita fa che eravamo stesi a boccheggiare al mare sotto il sole… e invece sta già finendo settembre! Ad allietare la permanenza in città, a Palazzo Reale giovedì ha inaugura la mostra fotografica Richard Avedon: Relationships a cui è dedicata la copertina di oggi. Questa settimana abbiamo inoltre letto per voi il libro Il canto di Calliope di Natalie Haynes. All’interno, come di consueto, il cartellone degli spettacoli in scena nei teatri milanesi a settembre, la programmazione delle mostre in musei, gallerie e spazi espositivi, i live sul territorio italiano, la classifica dei film al box office e le nuove uscite di questa settimana nei cinema nazionali. Via auguriamo una fervente settimana! Non dimenticate di scaricare, condividere e oziosamente sfogliare il27 di ...