Lega, Simone Pillon non sarà nel prossimo Parlamento: «Il mio seggio non è scattato». Fdi primo partito anche in Umbria (Di lunedì 26 settembre 2022) Simone Pillon non sarà nel prossimo Parlamento. A darne notizia è lo stesso, ormai ex, senatore della Lega in un tweet pubblicato questa mattina all’indomani delle votazioni: «Il mio seggio non è scattato, ma io non mi arrendo». Pillon era stato inserito nella lista del plurinominale di centrodestra in Umbria in seconda posizione, dietro a Valeria Alessandrini. Nonostante il suo mancato successo, il cuore verde d’Italia conferma il netto cambio di rotta intrapreso alle scorse Regionali. Il 27 ottobre del 2019 gli elettori umbri decisero di dare fiducia al centrodestra, votando per la leghista Donatella Tesei. Da quella prima presidente non di centrosinistra, l’Umbria ha continuato a percorrere la ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 settembre 2022)nonnel. A darne notizia è lo stesso, ormai ex, senatore dellain un tweet pubblicato questa mattina all’indomani delle votazioni: «Il mionon è, ma io non mi arrendo».era stato inserito nella lista del plurinominale di centrodestra inin seconda posizione, dietro a Valeria Alessandrini. Nonostante il suo mancato successo, il cuore verde d’Italia conferma il netto cambio di rotta intrapreso alle scorse Regionali. Il 27 ottobre del 2019 gli elettori umbri decisero di dare fiducia al centrodestra, votando per la leghista Donatella Tesei. Da quella prima presidente non di centrosinistra, l’ha continuato a percorrere la ...

simone_cappa : RT @MT_Meli_: Con il Terzo Polo sotto al 10%, lo scissionista Di Maio non pervenuto e la Lega piombata ai minimi per colpa di Giorgetti-Fed… - SPYit_official : Simone Pillon sulla vittoria della Meloni: “Il mio seggio non è scattato ma io non mi arrendo. Resto a disposizione… - Simone_Rota : @borghi_claudio Già parlato del pessimo risultato della Lega, vero? - simemi84_simone : Dopo questo #flop cosa #crede la lega? #dichiarazioni please? - simemi84_simone : RT @ultimora_pol: #ElezioniPolitiche2022 Youtrend: #FdI doppia la #Lega in Lombardia ed in Veneto, dove il Carroccio sarebbe superato anch… -