La strada spianata di Meloni nel suo intento di costruire un'Europa dei nazionalismi (Di lunedì 26 settembre 2022) C'è un pezzo d'Europa che si allarga e che va in opposizione al progetto di integrazione comunitaria. Ma alla leader di FdI non conviene ora un braccio di ferro con Bruxelles e in un'Europa dove ognuno fa per sé, l'Italia, appesantita dal debito e acciaccata dalla crisi più di altri, rischia di fare l'anello debole

