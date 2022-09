La Russa: “Gianfranco Fini ha votato per noi. E si è complimentato con me” (Di lunedì 26 settembre 2022) «Gianfranco Fini ha votato per noi. E si è complimentato con me». Non nasconde una certa soddisfazione Ignazio La Russa. Che, dai microfoni de La7, dà la notizia. L’ex leader di Alleanza nazionale, già segretario del Msi, l’uomo di Fiuggi, oggi lontano dalla politica attiva, ha votato per Giorgia Meloni. Un riconoscimento del successo e della lungimiranza del percorso che ha portato alla nascita di Fratelli d’Italia. Che oggi, dopo 10 anni di cavalcata nel deserto, si gode la conquista, e la responsabilità, di essere il primo partito italiano. La Russa: «C’è la soddisfazione per un lungo lavoro» Il senatore di FdI, tra i fondatori del partito della Meloni, parla di emozioni forti. «C’è la soddisfazione per un lavoro che dura da anni. Ringraziamo gli elettori. Il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 settembre 2022) «haper noi. E si ècon me». Non nasconde una certa soddisfazione Ignazio La. Che, dai microfoni de La7, dà la notizia. L’ex leader di Alleanza nazionale, già segretario del Msi, l’uomo di Fiuggi, oggi lontano dalla politica attiva, haper Giorgia Meloni. Un riconoscimento del successo e della lungimiranza del percorso che ha portato alla nascita di Fratelli d’Italia. Che oggi, dopo 10 anni di cavalcata nel deserto, si gode la conquista, e la responsabilità, di essere il primo partito italiano. La: «C’è la soddisfazione per un lungo lavoro» Il senatore di FdI, tra i fondatori del partito della Meloni, parla di emozioni forti. «C’è la soddisfazione per un lavoro che dura da anni. Ringraziamo gli elettori. Il ...

Tommasolabate : Ignazio La Russa durante #maratonamentana: “Gianfranco Fini si è complimentato e ha anche votato per Fratelli d’Italia”. - Libero_official : #IgnazioLaRussa ha sentito #GianfrancoFini: 'Mi ha chiamato e ha votato per #FratellidItalia, era contento'… - Aldo_Benassi : RT @Tommasolabate: Ignazio La Russa durante #maratonamentana: “Gianfranco Fini si è complimentato e ha anche votato per Fratelli d’Italia”. - AngeFo_ : RT @Tommasolabate: Ignazio La Russa durante #maratonamentana: “Gianfranco Fini si è complimentato e ha anche votato per Fratelli d’Italia”. - Emarc86 : RT @Tommasolabate: Ignazio La Russa durante #maratonamentana: “Gianfranco Fini si è complimentato e ha anche votato per Fratelli d’Italia”. -