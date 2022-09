Il Festival di Sanremo (concluso 7 mesi fa) continua a vivere (Di lunedì 26 settembre 2022) Da tempo parliamo già dell’edizione 2023 del Festival di Sanremo. Conosciamo la data (dal 7 all’11 febbraio), il conduttore e direttore artistico (Amadeus) e la co-conduttrice della prima e dell’ultima serata (Chiara Ferragni). Eppure, nonostante tutti gli occhi stiano già guardando avanti in attesa di scoprire ulteriori novità in merito al prossimo Festival, quello concluso sette mesi fa continua a esistere in tutte le classifiche: iTunes, Spotify e radiofoniche. Proprio oggi è stato certificato un altro disco di platino a Ovunque Sarai di Irama che passa così da 200.000 a 300.000 copie vendute. In totale i singoli di Sanremo 2022 hanno ottenuto in tutto 27 dischi di platino e 7 dischi d’oro. Rimangono tutt’ora senza certificazioni Giusy Ferreri, Iva Zanicchi, Massimo ... Leggi su biccy (Di lunedì 26 settembre 2022) Da tempo parliamo già dell’edizione 2023 deldi. Conosciamo la data (dal 7 all’11 febbraio), il conduttore e direttore artistico (Amadeus) e la co-conduttrice della prima e dell’ultima serata (Chiara Ferragni). Eppure, nonostante tutti gli occhi stiano già guardando avanti in attesa di scoprire ulteriori novità in merito al prossimo, quellosettefaa esistere in tutte le classifiche: iTunes, Spotify e radiofoniche. Proprio oggi è stato certificato un altro disco di platino a Ovunque Sarai di Irama che passa così da 200.000 a 300.000 copie vendute. In totale i singoli di2022 hanno ottenuto in tutto 27 dischi di platino e 7 dischi d’oro. Rimangono tutt’ora senza certificazioni Giusy Ferreri, Iva Zanicchi, Massimo ...

