Fiorentina, Commisso: “Troppe critiche alla nostra squadra. Vlahovic non è stato onesto” (Di lunedì 26 settembre 2022) Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è stato ospite negli studi di Sportitalia per una lunga chiacchierata. Il patron dei viola ha fatto un primo sommario sull’inizio difficile di stagione da parte della sua squadra: “Abbiamo cominciato bene, ma abbiamo tre punti in meno dello scorso anno. Ho detto ai ragazzi e al mister che bisogna fare punti nelle prossime partite. Però ci sono state molte critiche e io non posso accettare che il mio allenatore, la mia squadra e i miei ragazzi come Venuti o Biraghi siano costantemente criticati. Il mister sta lavorando bene. Lo vedo quasi ogni giorno, vado in campo e incoraggio tutti, senza mai criticare”. Sul bilancio della sua esperienza fin qui a Firenze: “Il primo anno ci hanno criticato anche se secondo me avevamo fatto benissimo, il ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Rocco, presidente della, èospite negli studi di Sportitalia per una lunga chiacchierata. Il patron dei viola ha fatto un primo sommario sull’inizio difficile di stagione da parte della sua: “Abbiamo cominciato bene, ma abbiamo tre punti in meno dello scorso anno. Ho detto ai ragazzi e al mister che bisogna fare punti nelle prossime partite. Però ci sono state moltee io non posso accettare che il mio allenatore, la miae i miei ragazzi come Venuti o Biraghi siano costantemente criticati. Il mister sta lavorando bene. Lo vedo quasi ogni giorno, vado in campo e incoraggio tutti, senza mai criticare”. Sul bilancio della sua esperienza fin qui a Firenze: “Il primo anno ci hanno criticato anche se secondo me avevamo fatto benissimo, il ...

