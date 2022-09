+ Europa chiede il riconteggio dei voti, ne mancano 10 mila per entrare in Parlamento (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - Nessuna intenzione di lasciare il campo libero e farsi da parte. Al contrario, nonostante il mancato raggiungimento della soglia di sbarramento fissata al 3% per pochissimi voti che, se confermato, ne decreterebbe l'esclusione dal Parlamento - da qui l'annuncio della richiesta di un riconteggio delle schede - +Europa "va avanti, anzi è in campo più di prima" e farà "un'opposizione netta, rigorosa e senza sconti". Lo scandisce il segretario Benedetto Della Vedova, in conferenza stampa assieme a Riccardo Magi e Emma Bonino (collegata in video). "La nostra sarà un'opposizione netta e rigorosa, senza sconti e senza farci alcuna illusione sulla moderazione da parte della destra di Salvini e Meloni. Non ci aspettiamo niente di diverso rispetto a quello che hanno predicato e propagandato in questi anni". Che FdI e le ... Leggi su agi (Di lunedì 26 settembre 2022) AGI - Nessuna intenzione di lasciare il campo libero e farsi da parte. Al contrario, nonostante il mancato raggiungimento della soglia di sbarramento fissata al 3% per pochissimiche, se confermato, ne decreterebbe l'esclusione dal- da qui l'annuncio della richiesta di undelle schede - +"va avanti, anzi è in campo più di prima" e farà "un'opposizione netta, rigorosa e senza sconti". Lo scandisce il segretario Benedetto Della Vedova, in conferenza stampa assieme a Riccardo Magi e Emma Bonino (collegata in video). "La nostra sarà un'opposizione netta e rigorosa, senza sconti e senza farci alcuna illusione sulla moderazione da parte della destra di Salvini e Meloni. Non ci aspettiamo niente di diverso rispetto a quello che hanno predicato e propagandato in questi anni". Che FdI e le ...

