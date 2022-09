Cuocere il pollo nello sciroppo per la tosse, la nuova e pericolosa challenge che spopola sui social (Di lunedì 26 settembre 2022) Avrebbe effetti negativi sulla salute anche solo per chi inala i fumi. La nuova sfida del “NyQuil chicken” ha destato la preoccupazione della Us Food and drug administration Leggi su wired (Di lunedì 26 settembre 2022) Avrebbe effetti negativi sulla salute anche solo per chi inala i fumi. Lasfida del “NyQuil chicken” ha destato la preoccupazione della Us Food and drug administration

