Covid | 10 008 nuovi positivi e 32 decessi

(Di lunedì 26 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 10.008 ial Coronavirus in Italia, su un totale di 65.697 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati diffusi quotidianamente dal bollettino sulla pandemia del Ministero della Salute. Il tasso dità è pari al 15,23%, mentre sono 32 i, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a quota 176.912. A livello di ospedalizzazioni, sono 3.461 i ricoverati con sintomi (140 in più), tra i quali 130 in terapia intensiva, 5 in più rispetto a ieri.(ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

