Comune di Cogoleto | Concorso per 2 Agenti di Polizia Locale

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 26 settembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Agente di, categoria C, è previsto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Si rende noto che di questi 2 Posti 1 è riservato ai Volontari delle Forze Armate. Bando diE' indettopubblico, per esami, per l'assunzione di duedia tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione economica 1, con riserva per un posto in favore dei volontari delle Forze armate. Requisiti ed Invio della Domanda Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ...