Come il turismo sessuale modifica i rapporti sociali di chi vive in quei luoghi

A. svolge sia il servizio del pranzo sia quello della sera. Il rossetto che si premura di applicare prima di arrivare al ristorante svanisce entro la fine del primo turno, mangiato da tutte le parole che le servono per assicurare ai clienti i loro ordini. Si muove veloce, lo sguardo concentrato. Indugia molto a tavoli Come il nostro e guizza veloce riducendo al minimo il tempo trascorso a quelli occupati da uomini occidentali, che siano soli o in gruppo. A. sorride molto quando parla con le coppie o con i gruppi di persone giovani, ma assume un piglio serio e fortemente distaccato di fronte a quelle masse di età più alte, a quella pelle pallida tesa su corpi rovinati da fumo e alcol. Come da copione, si somigliano questi uomini soli, e se io in un solo mese ho imparato a riconoscerli, A. che ha trascorso tutta la sua vita in Cambogia li respira ancora ...

