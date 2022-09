Calendario Inter Champions League 2022/2023: programma, date e orari di tutte le partite (Di lunedì 26 settembre 2022) Il Calendario, le date e gli orari di tutte le partite dell’Inter nei gironi di Champions League 2022/2023. Ad Istanbul è andato in scena il tanto atteso sorteggio che ha disposto i nerazzurri di Simone Inzaghi nel gruppo con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen. Lukaku e compagni vogliono nuovamente superare la prima fase dopo che l’anno scorso sono stati eliminati dal Liverpool agli ottavi di finale (0-2 a San Siro e 0-1 ad Anfield) e provare ad entrare tra le migliori otto d’Europa, risultato che manca dalla stagione 2010/2011 quando i nerazzurri, allenati da Leonardo, furono eliminati ai quarti di finale dallo Schalke 04. Per farlo però dovranno superare diverse insidie e anche un ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 settembre 2022) Il, lee glidiledell’nei gironi di. Ad Istanbul è andato in scena il tanto atteso sorteggio che ha disposto i nerazzurri di Simone Inzaghi nel gruppo con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen. Lukaku e compagni vogliono nuovamente superare la prima fase dopo che l’anno scorso sono stati eliminati dal Liverpool agli ottavi di finale (0-2 a San Siro e 0-1 ad Anfield) e provare ad entrare tra le migliori otto d’Europa, risultato che manca dalla stagione 2010/2011 quando i nerazzurri, allenati da Leonardo, furono eliminati ai quarti di finale dallo Schalke 04. Per farlo però dovranno superare diverse insidie e anche un ...

4gog0 : RT @jeanpauldl1998: secondo me tra calendario, mondiali, mini-crisi inter e crisi juve è molto molto probabile che quest'anno vincerà un ou… - NackaSkoglund89 : RT @jeanpauldl1998: secondo me tra calendario, mondiali, mini-crisi inter e crisi juve è molto molto probabile che quest'anno vincerà un ou… - jeanpauldl1998 : secondo me tra calendario, mondiali, mini-crisi inter e crisi juve è molto molto probabile che quest'anno vincerà u… - fcin1908it : Inter, calendario farà capire gli obiettivi. Non solo Asllani, più idee a centrocampo - Luxgraph : Planet Smart City BEA: il calendario della nuova stagione C Gold -