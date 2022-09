Asta BTP€i e Short Term oggi 27 settembre 2022: cedole che attendono chi vuol far fruttare i risparmi (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo la netta vittoria di Giorgia Meloni e del centro-destra alle elezioni politiche di ieri, per i titoli di stato italiani arriva già il primo banco di prova. Come risulta dal programma sulle emissioni BTP, oggi 27 settembre ci sarà il collocamento di nuove tranche di BTP Short Term e di BTP€i indicizzati all’inflazione europea. L’emissione di oggi non riguarderà BTP tradizionali a medio e lungo Termine il cui collocamento è previsto per il 29 settembre, ma sarà pur sempre una prima occasione per saggiare la risposta degli investitori al nuovo corso che attende la politica italiana anche perchè con un rendimento del BTP a 10 anni ai massimi dal 2013 è inevitabile che ci sia una certa preoccupazione. Ma concentriamoci ... Leggi su risparmioggi (Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo la netta vittoria di Giorgia Meloni e del centro-destra alle elezioni politiche di ieri, per i titoli di stato italiani arriva già il primo banco di prova. Come risulta dal programma sulle emissioni BTP,27ci sarà il collocamento di nuove tranche di BTPe diindicizzati all’inflazione europea. L’emissione dinon riguarderà BTP tradizionali a medio e lungoine il cui collocamento è previsto per il 29, ma sarà pur sempre una prima occasione per saggiare la risposta degli investitori al nuovo corso che attende la politica italiana anche perchè con un rendimento del BTP a 10 anni ai massimi dal 2013 è inevitabile che ci sia una certa preoccupazione. Ma concentriamoci ...

