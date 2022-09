Amazon Prime Day raddoppia a ottobre: sarà un autunno di offerte esclusive (Di lunedì 26 settembre 2022) Amazon ha annunciato ufficialmente che ad ottobre si terrà l'evento di shopping globale offerte esclusive Prime: ecco tutti i dettagli. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 26 settembre 2022)ha annunciato ufficialmente che adsi terrà l'evento di shopping globale: ecco tutti i dettagli. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

N1K0L4_ : Torna l'Amazon Prime Day l'11 e 12 ottobre 2022, ma non si chiamerà Prime Day - TuttoAndroid : Amazon Prime Day raddoppia a ottobre: sarà un autunno di offerte esclusive #amazon #primeday #amazon #offerteamazon… - TShopItalia1 : ?? Name It NMREBEL L/S Jacket-Noos Giacca, Nero (Black), 44 (Taglia Produttore: Medium) Donna ??… - italiatopgames : L’11 e il 12 ottobre arrivano le Offerte esclusive Prime di Amazon - tariffando : Amazon sarebbe pronto ad un nuovo Prime Day autunnale: 11 e 12 Ottobre le date scelte, secondo i rumors -