100 gb a soli 5 euro, ma a una piccola condizione: l’offerta sta andando letteralmente a ruba (Di lunedì 26 settembre 2022) Se il caro vita ti stressa, non lasciarti stressare dal tuo telefono. Potrai avere ben 100 gb ad un prezzo davvero ridicolo, c’è solo una piccolissima condizione da soddisfare. Lo sappiamo, le bollette che ci sono arrivate in casa questi giorni sono davvero desolanti e sconfortanti. L’inflazione, ormai, sembra avere sempre la meglio con costi su costi che superano anche il consumo effettivo. E se da una parte il caro energia non ci dà tregua, non possiamo dire che andare al supermercato sia una passeggiata di salute. Soprattutto i beni di prima necessità hanno subito un’importante impennata dei prezzi. Fonte: CanvaEppure, se non si può risparmiare su luce e spesa, servizi essenziali che servono proprio per garantire la nostra sopravvivenza, non dobbiamo rinunciare ad altre spese accessorie, ma che comunque ormai sono diventate anche queste fondamentali nella nostra ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 26 settembre 2022) Se il caro vita ti stressa, non lasciarti stressare dal tuo telefono. Potrai avere ben 100 gb ad un prezzo davvero ridicolo, c’è solo una piccolissimada soddisfare. Lo sappiamo, le bollette che ci sono arrivate in casa questi giorni sono davvero desolanti e sconfortanti. L’inflazione, ormai, sembra avere sempre la meglio con costi su costi che superano anche il consumo effettivo. E se da una parte il caro energia non ci dà tregua, non possiamo dire che andare al supermercato sia una passeggiata di salute. Soprattutto i beni di prima necessità hanno subito un’importante impennata dei prezzi. Fonte: CanvaEppure, se non si può risparmiare su luce e spesa, servizi essenziali che servono proprio per garantire la nostra sopravvivenza, non dobbiamo rinunciare ad altre spese accessorie, ma che comunque ormai sono diventate anche queste fondamentali nella nostra ...

_senzatesta : Su 100 italiani, 39 non hanno votato, 19 han votato PD, 5 Calenda/Renzi, 3 Sinistra Italiana, 7 Salvini e 7 Berlusc… - _senzatesta : @ravellihaller Sono d’accordo ma lei festeggia. Su 100 italiani, 39 non hanno votato, 19 han votato PD, 5 Calenda/R… - irresistewart : Americani vi sentivate soli? Bene, ora non siete gli unici ad essere tornati indietro di 100 anni. - OfferteToste : ?? #Urban Classics Long Shaped Turnup Tee, T Shirt Uomo ?? A soli 8,94€ invece di ? 14,90€ (-40%) ??… - chelelovespizza : @La_Sonda @ilavfd Io vengo dalla Sicilia e per tornare a casa a votare o prendo un aereo pagando più di €100 con it… -