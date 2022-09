WWE | Ottimi dati preliminari per SmackDown | potrebbe essere lo show più visto dal 2020

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 25 settembre 2022) Interessanti notizie sul fronte ascolti per la WWE. Se Raw da qualche settimana ha cominciato a soffrire a causa della forte concorrenza della NFL, continua a sorridere, che con la gestione Triple H sta toccando vette che vanno addirittura indietro al periodo pre-pandemia. Secondo Brandon Thruston di Wrestlenomics, idegli ascolti diparlano di 2,385 milioni di spettatori. Un dato che sarà probabilmente rial rialzo di circa il 5% come accade normalmente quando escono idefinitivi. Si parla di un possibile dato finale superiore ai 2,5 milioni di spettatori. Un dato che lodel venerdì sera non raggiungeva esattamente dal 20 marzo, il primo episodio disenza ...