Uomini e Donne gossip, Ursula Bennardo cancella definitivamente le nozze con Sossio Aruta (Di domenica 25 settembre 2022) Sossio Aruta e Ursula Bennardo avrebbero già dovuto sposarsi tempo fa, ma non è successo, e a spiegarne il motivo ci ha pensato l'ex dama del trono over di Uomini e Donne in un'intervista rilasciata a The Pipol. "Le cose dentro di me sono cambiate… alcuni atteggiamenti di Sossio mi hanno fatta indietreggiare!" ha ammesso Ursula Bennardo. Uomini e Donne, Manuel Vallicella: l'omaggio di Maria De Filippi ai funerali Dopo l'omaggio dedicatogli al termine della puntata di Uomini e Donne di mercoledì scorso, gli autori hanno voluto omaggiare ancora l'ex tronista ...

