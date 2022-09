Ucraina news oggi. Media: 'Dal 28 arruolabili non potranno lasciare Russia' - Esteri - quotidiano.net (Di domenica 25 settembre 2022) Terzo giorno di voto in Donbass e nelle regioni occupate per l'annessione alla Russia. Mosca: 'Nella regione di Zaporizhzhia il 93% delle schede a favore'. Pena da cinque a dieci anni per chi diserta ... Leggi su quotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Terzo giorno di voto in Donbass e nelle regioni occupate per l'annessione alla. Mosca: 'Nella regione di Zaporizhzhia il 93% delle schede a favore'. Pena da cinque a dieci anni per chi diserta ...

repubblica : Ucraina, ecco i neutrali osservatori italiani del referendum di Putin [dal nostro inviato Corrado Zunino] - repubblica : Berlusconi e l'amico Putin, tutte le giravolte del leader di Forza Italia in sette mesi di guerra ucraina - MediasetTgcom24 : Usa: se Mosca usa l'atomica risponderemo in modo deciso #onu #Zelensky #putin #russia #ucraina… - Elisa34012803 : RT @Gusti_Mauri: Breaking news: Funzionari Nato hanno confermato di aver già iniziato a fare piani di emergenza se la Russia andrà avanti… - Elisa34012803 : RT @Gusti_Mauri: Breaking news: L'uso di un'arma nucleare in Ucraina da parte della Russia non porterà ad alcuna rappresaglia da parte del… -