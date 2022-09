Traffico Roma del 25-09-2022 ore 19:30 (Di domenica 25 settembre 2022) Luceverde Roma Buonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani sulla A1 Roma Napoli Traffico intenso con dei rallentamenti tra Anagni e la diramazione Roma Sud verso Roma file anche su diramazione Roma Sud in entrata sul Raccordo Anulare sulla via Pontina Traffico I lavori stanno provocando code tra Castel di Decima e Spinaceto nelle due direzioni figlio e poi sulla Roma Fiumicino per entrare sulla carreggiata esterna del raccordo anulare code sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra Ardeatine tuscolane in interna tra casina e Tuscolana per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di ... Leggi su romadailynews (Di domenica 25 settembre 2022) LuceverdeBuonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani sulla A1Napoliintenso con dei rallentamenti tra Anagni e la diramazioneSud versofile anche su diramazioneSud in entrata sul Raccordo Anulare sulla via PontinaI lavori stanno provocando code tra Castel di Decima e Spinaceto nelle due direzioni figlio e poi sullaFiumicino per entrare sulla carreggiata esterna del raccordo anulare code sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra Ardeatine tuscolane in interna tra casina e Tuscolana per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di ...

