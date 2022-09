Traffico Roma del 25-09-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 25 settembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani in leggero aumento ilsulle strade che portano alla capitale rallentamenti sulla A1Napoli tra Colleferro e la diramazioneSud file sulla diramazioneSud in entrata sul raccordo rallentamenti poi sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna tra via Tuscolana sulla via PontinaI lavori stanno provocando code di Decima Spinaceto nelle due direzioni file poi sullaFiumicino per entrare sulla carreggiata esterna raccordo anulare alle 21 di questa sera al Circo Massimo terza data dei concerti di Renato dalle 17 è chiusa alvia dei Cerchi del Circo Massimo tra piazzale La Malfa e via di Santa Maria in cosmedin ed alle 20 chiusa anche in ...