Pisa: 39 indagati, fra medici e infermieri, per la morte di due pazienti a Cisanello (Di domenica 25 settembre 2022) Sono 39 le persone indagate, tra medici e specializzandi dell'ospedale di Cisanello, con l'accusa di omicidio colposo per la morte di due pazienti avvenute nel policlinico in momenti diversi e in episodi distinti tra loro, sono due fatti diversi. I magistrati hanno già acquisito le cartelle cliniche di entrambi i pazienti L'articolo proviene da Firenze Post.

