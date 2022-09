Paura in strada a Nettuno, spari contro un’auto vicino al lungomare (Di domenica 25 settembre 2022) Nettuno – Sparatoria intorno alle 19 a Nettuno, Comune della costa laziale vicino a Roma. In via Livatino, nei pressi di un complesso residenziale, tre uomini a bordo di un’auto hanno esploso tre colpi di pistola contro un’altra vettura con a bordo una coppia di ragazzi. I tre sono poi fuggiti. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto gli agenti del commissariato Anzio, che hanno rinvenuto alcuni bossoli. (fonte Ansa) Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettunoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Nettuno, clicca su questo link Leggi su ilfaroonline (Di domenica 25 settembre 2022)– Sparatoria intorno alle 19 a, Comune della costa lazialea Roma. In via Livatino, nei pressi di un complesso residenziale, tre uomini a bordo dihanno esploso tre colpi di pistolaun’altra vettura con a bordo una coppia di ragazzi. I tre sono poi fuggiti. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto gli agenti del commissariato Anzio, che hanno rinvenuto alcuni bossoli. (fonte Ansa) Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di, clicca su questo link

