Padova, bimbo di 5 anni gioca con il tablet ma gli scoppia in mano: è ricoverato in ospedale (Di domenica 25 settembre 2022) Momenti di paura e terrore a Padova dove oggi, domenica 25 settembre, un tablet è esploso in mano a un bambino di 5 anni che lo stava utilizzando. Secondo il racconto dei genitori il fatto è avvenuto ... Leggi su leggo (Di domenica 25 settembre 2022) Momenti di paura e terrore adove oggi, domenica 25 settembre, unè esploso ina un bambino di 5che lo stava utilizzando. Secondo il racconto dei genitori il fatto è avvenuto ...

leggoit : Padova, bimbo di 5 anni gioca con il tablet ma gli scoppia in mano: è ricoverato in ospedale - mattinodipadova : Tablet scoppia tra le mani di un bimbo di 5 anni che finisce in ospedale - Gazzettino : Bimbo di 5 anni gioca con il tablet, il dispositivo gli scoppia tra le mani: finisce in ospedale -