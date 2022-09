Motocross delle Nazioni 2022 oggi | orari 25 settembre | programma | dove vederlo in tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 25 settembre 2022) Tutto è pronto per la domenica del, in corso di svolgimento a RedBul nel Michigan (Stati Uniti). Dopo le prove libere e le qualifiche di ieri,è tempo di fare sul serio, con le tre manche che andranno ad eleggere la squadra vincitrice per quanto concerne l’edizione corrente. Un anno fa, in quel di Mantova, fu l’Italia a trionfare e gli azzurri cercheranno anche in questa occasione di replicare. Anche se la nostra compagine non parte tra le grandi favorite, può schierare una line-up davvero interessante con Antonio Cairoli (MXGP), Andrea Adamo (MX2) e Mattia Guadagnini (Open) mentre Alberto Forato sarà la nostra riserva, davvero di lusso in questo caso. Le gare saranno tre, come sempre, con le varie categorie che si affronteranno fino ad eleggere la Nazione vincitrice. ...