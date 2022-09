Mattarella vota a Palermo, Letta e Meloni a Roma (Di domenica 25 settembre 2022) AGI - Sergio Mattarella voterà a Palermo, Giorgia Meloni, Enrico Letta, Giuseppe Conte e Carlo Calenda a Roma, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi a Milano. Il presidente della Repubblica voterà come sempre a Palermo, di prima mattina, nel seggio dell'Istituto comprensivo Giovanni XXIII Piazzi di Palermo in via Rutelli, a poca distanza dalla sua abitazione di via Libertà. La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, voterà a Potenza nel seggio della scuola materna comunale. Il presidente della Camera, Roberto Fico, è atteso invece a Napoli, all'istituto Della Valle di Posillipo. Il presidente del Consiglio Mario Draghi voterà a Roma nel seggio situato a via Pietro Antonio Micheli. Per quanto riguarda i leader dei partiti, seggio a Milano per ... Leggi su agi (Di domenica 25 settembre 2022) AGI - Sergiovoterà a, Giorgia, Enrico, Giuseppe Conte e Carlo Calenda a, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi a Milano. Il presidente della Repubblica voterà come sempre a, di prima mattina, nel seggio dell'Istituto comprensivo Giovanni XXIII Piazzi diin via Rutelli, a poca distanza dalla sua abitazione di via Libertà. La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, voterà a Potenza nel seggio della scuola materna comunale. Il presidente della Camera, Roberto Fico, è atteso invece a Napoli, all'istituto Della Valle di Posillipo. Il presidente del Consiglio Mario Draghi voterà anel seggio situato a via Pietro Antonio Micheli. Per quanto riguarda i leader dei partiti, seggio a Milano per ...

