Maltempo, temporali e danni in Toscana e Campania. Persone bloccate in auto nel Senese, allerta arancione fino a lunedì a Napoli (Di domenica 25 settembre 2022) Il Maltempo si è abbattuto nella notte sul Centro-Sud, causando danni e mettendo in allerta i soccorsi in particolar modo in Toscana e Campania. Nella regione amministrata da Eugenio Giani forti temporali si sono abbattuti su larga parte del territorio, con precipitazioni oltre la media, specialmente sulla Val di Cecina e sulla Val di Merse, nelle province di Pisa, Livorno e Siena. Fiumi e corsi d’acqua minori hanno alzato il livello in modo repentino. Toscana: piogge oltre la media in provincia di Pisa, Livorno e Siena Il governatore ha segnalato che a Volterra sono caduti fino a 120 millimetri di pioggia in tre ore, a Monterotondo Marittimo (Grosseto) 170 millimetri in meno di tre ore, “dati che non si registravano da più di 50 anni”. Interventi ci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Ilsi è abbattuto nella notte sul Centro-Sud, causandoe mettendo ini soccorsi in particolar modo in. Nella regione amministrata da Eugenio Giani fortisi sono abbattuti su larga parte del territorio, con precipitazioni oltre la media, specialmente sulla Val di Cecina e sulla Val di Merse, nelle province di Pisa, Livorno e Siena. Fiumi e corsi d’acqua minori hanno alzato il livello in modo repentino.: piogge oltre la media in provincia di Pisa, Livorno e Siena Il governatore ha segnalato che a Volterra sono cadutia 120 millimetri di pioggia in tre ore, a Monterotondo Marittimo (Grosseto) 170 millimetri in meno di tre ore, “dati che non si registravano da più di 50 anni”. Interventi ci ...

DPCgov : ???? #AllertaARANCIONE, sabato #17settembre, in Umbria, Campania, Basilicata e Calabria ???? #AllertaGIALLA in 12 regi… - SimoNetOnTheNet : La via che per molti collega alla scuola dove si vota è in condizioni impraticabili, in molte case sta mancando la… - EraldoFR : Dal Friuli alla Toscana, dalla Puglia alla Campania, una vera e propria ondata di maltempo si è abbattuta su parte… - SimoNetOnTheNet : Intanto qualcosa deve essere percolato/penetrato da qualche parte perché dai miei rubinetti non esce acqua, esce te… - GioRomanoPress : RT @TgrRaiMolise: #vento e #temporali sul #litorale molisano Resta alta #allertameteo #IoSeguoTgr -