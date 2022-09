Maggioranza assoluta al Cdx alla Camera e al Senato Vola FdI, exploit 5 Stelle, deludono Pd e Lega. I dati (Di domenica 25 settembre 2022) Il Centrodestra ha vinto le elezioni politico, stando agli exit poll di Lab21.01 in esclusiva per Affaritaliani.it. Cdx tra il 41,4 e il 45,4%. Centrosinistra tra il 24,8 e il 28,8%. Movimento 5 Stelle tra il 14,2 e il 18,2%. Terzo Polo Calenda-Renzi tra il 6,4 e l'8,4%. Italexit 1,4-3,4% Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 25 settembre 2022) Il Centrodestra ha vinto le elezioni politico, stando agli exit poll di Lab21.01 in esclusiva per Affaritaliani.it. Cdx tra il 41,4 e il 45,4%. Centrosinistra tra il 24,8 e il 28,8%. Movimento 5tra il 14,2 e il 18,2%. Terzo Polo Calenda-Renzi tra il 6,4 e l'8,4%. Italexit 1,4-3,4% Segui su affaritaliani.it

marjoskj75 : @AlbertoLetizia2 Maggioranza assoluta... Siamo fottuti. - mstaff_10 : @Frctonin Mandare in maggioranza assoluta un partito anti sistema toglierebbe soldi e potere a questi cialtroni… ve… - lucasmaz6 : @DMarchisella @lorepregliasco Ma quando mai il destracentro ha avuto la maggioranza assoluta?? Assolutamente mai! - SorrentinoEnzo : @giusy_trovato Cmq andrà a finire saremo sempre nella ??. Se vince lei (o loro) ritorneremo indietro di 70 anni, ma… - coma_cams : Ultimo mondiale vinto della ferrari: 2007 Ultima maggioranza assoluta in italia: 2008. coincidenze? io non credo -