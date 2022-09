LIVE Ciclismo, Mondiali 2022 in DIRETTA: 2? per il gruppo Evenepoel ai -40 dal traguardo, ci sono Rota, Battistella e Conci (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MOTIVO PER CUI SI E’ RITIRATO VAN DER POEL: IL MISTERO DEI BAMBINI E L’ARRESTO 7.48 E dietro invece scatta Tadej Pogacar! Rilancia però Valentin Madouas, ci sono anche Girmay ed Alberto Bettiol. Con questo scatto il gruppo ha recuperato una trentina di secondi. 7.47 Finisce il lavoro di Serry, di nuovo lo strappo di Mount Pleasant per i battistrada. 7.46 Il gruppo Van Aert-Pogacar sta andando a riprendere Nairo Quintana (Colombia), staccatosi sulla salita precedente al Mount Pleasant. 7.45 Siamo sul tratto di Dumfries Avenue, a meno di 44 chilometri dal traguardo. 7.42 La composizione del gruppo principale: Remco Evenepoel, Pieter Serry, Quentin Hermans (Belgio), Nicola Conci, Samuele ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MOTIVO PER CUI SI E’ RITIRATO VAN DER POEL: IL MISTERO DEI BAMBINI E L’ARRESTO 7.48 E dietro invece scatta Tadej Pogacar! Rilancia però Valentin Madouas, cianche Girmay ed Alberto Bettiol. Con questo scatto ilha recuperato una trentina di secondi. 7.47 Finisce il lavoro di Serry, di nuovo lo strappo di Mount Pleasant per i battistrada. 7.46 IlVan Aert-Pogacar sta andando a riprendere Nairo Quintana (Colombia), staccatosi sulla salita precedente al Mount Pleasant. 7.45 Siamo sul tratto di Dumfries Avenue, a meno di 44 chilometri dal. 7.42 La composizione delprincipale: Remco, Pieter Serry, Quentin Hermans (Belgio), Nicola, Samuele ...

