Libia, Libano e Afghanistan. Perché i tre dossier (dimenticati) restano centrali (Di domenica 25 settembre 2022) La presenza del presidente turco Recep Tayyip Erdogan alla Shanghai Cooperation Organisation rappresenta un segnale preciso anche all’Occidente di come il Bosforo vuole essere centrale nelle partite “parallele” alla guerra in Ucraina che si stanno giocando tra i super player. Tre dossier come Libia, Libano e Afghanistan restano centrali anche per come verranno trattati dalle due fazioni di alleati. Lo scenario nel Libano Quattro libanesi su cinque vivono in povertà, secondo le stime delle Nazioni Unite: numeri da brivido. Entro un mese le riforme chieste dal Fondo Monetario Internazionale potrebbero vedere la luce, non fosse altro Perché alternative potabili non ve ne sono. Il Pil del Libano è crollato in maniera verticale dal 2018, ... Leggi su formiche (Di domenica 25 settembre 2022) La presenza del presidente turco Recep Tayyip Erdogan alla Shanghai Cooperation Organisation rappresenta un segnale preciso anche all’Occidente di come il Bosforo vuole essere centrale nelle partite “parallele” alla guerra in Ucraina che si stanno giocando tra i super player. Trecomeanche per come verranno trattati dalle due fazioni di alleati. Lo scenario nelQuattro libanesi su cinque vivono in povertà, secondo le stime delle Nazioni Unite: numeri da brivido. Entro un mese le riforme chieste dal Fondo Monetario Internazionale potrebbero vedere la luce, non fosse altroalternative potabili non ve ne sono. Il Pil delè crollato in maniera verticale dal 2018, ...

