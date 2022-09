Laver Cup 2022 | Team World accorcia le distanze | Berrettini Murray sconfitti da Sock Auger-Aliassime

Leggi su sportface

(Di domenica 25 settembre 2022) Termina 6-2 3-6 8-10 il match di doppio tra, partita valida per la terza giornata dellaCup. Ottima vittoria per la coppia del, che porta la sfida così sul punteggio totale di 8-7 in favore diEurope. La cronaca Nel primo setEurope riesce subito a strappare il servizio agli avversari, complice anche un Jackpiuttosto falloso., infatti, durante il terzo game sfruttano qualche errore degli avversari e con alcuni colpi incisivi da fondo campo realizzano il primo strappo del match.non riesce poi quasi mai a ...