La sonda Dart della Nasa sta per schiantarsi contro un asteroide: è il primo test di difesa planetaria, si tenta di deviarne la rotta (Di domenica 25 settembre 2022) La sonda spaziale Dart (Double Asteroid Redirection test) della Nasa, lanciata con successo lo scorso 24 novembre 2021 tramite un razzo vettore Falcon 9 della SpaceX, è pronta a completare la sua missione: impattare contro un asteroide e deviarne la rotta. Si tratta del primo test di difesa planetaria su vasta scala, che ha come scopo la dimostrazione di un metodo di tecnologia di deflessione degli asteroidi. Sebbene nessuno dei due asteroidi rappresenti una minaccia per la Terra, la missione Dart dimostrerà che un veicolo spaziale può navigare autonomamente verso un impatto cinetico su un asteroide bersaglio ...

