Italia | Jorginho | «La partita con l’Inghilterra ci ha dato la carica»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 25 settembre 2022) Le parole diin conferenza stampa: «Dobbiamo trasformare il grande calore che ci sarà domani sugli spalti in motivazioni»ha parlato in conferenza stampa insieme a Roberto Mancini in vista della sfida contro l’Ungheria. Le parole del centrocampista. CHE SFIDA SARÁ – «Dobbiamo scendere in campo come a San Siro contro, dobbiamo giocare con umiltà e provare a vincere a tutti i costi. Lacontro gli inglesi ci hatanta, in casa e in uno stadio in cui facciamo fatica a vincere è servito per darcie motivazioni. Dopo quello che è successo all’inizio fai fatica… E’ difficile affrontare un momento così difficile per tutti, ma io cerco di fare esperienza del passato, di imparare dagli errori e dalla delusione. Il ...