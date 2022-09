Iran, le proteste per la morte di Mahsa Amini: donne sfilano senza velo per le strade di Teheran (Di domenica 25 settembre 2022) donne Iraniane camminano per le strade della capitale Teheran senza coprirsi il capo tra le proteste seguite alla morte di Mahsa Amini sotto la custodia della polizia morale. La polizia Iraniana si ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 25 settembre 2022)iane camminano per ledella capitalecoprirsi il capo tra leseguite alladisotto la custodia della polizia morale. La poliziaiana si ...

LaStampa : In Iran uccisa Hadis Najafi, la “ragazza della coda” simbolo delle proteste - lauraboldrini : Più di 30 morti e molti feriti in Iran. Il regime continua a reprimere nel sangue le proteste per la morte della 2… - amnestyitalia : Dopo la morte in custodia di #MahsaAmini un'ondata di proteste si è riversata nelle strade dell'Iran e del mondo in… - Marxili : RT @MarianoGiustino: #HadithNajafi, una giovane ventenne iraniana ripresa in un video mentre si legava i capelli, uccisa da sei proiettili… - Marxili : RT @francofontana43: Iran. Le forze di sicurezza uccidono anche la ragazza simbolo delle proteste contro il velo. Hadis Najafi, 22 anni, ca… -