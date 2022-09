Energia | aumentano le truffe | oltre 3 mln di vittime in Italia

Leggi su ildenaro

(Di domenica 25 settembre 2022) Sono circa 3,1 milioni glini che negli ultimi 12 mesi hanno subito una truffa nell’ambito delle utenze luce e gas, con un danno economico complessivo stimato di505 milioni di euro. E’ quanto emerge dall’indagine commissionata da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstat presentata in occasione del lancio della nuova sezione di podcast sulla sicurezza. Le utenze luce e gas sono la voce di spesa familiare, tra quelle analizzate nell’indagine, dove glini sono caduti in trappola con più frequenza: 7,1 per cento dei rispondenti dichiara di aver subito una truffa in questo ambito; seguono le carte elettroniche (6,5 per cento), la telefonia mobile (5,2 per cento), in misura ridotta l’assicurazione auto (1,4 per cento). A seguito dellenell’ambito delle utenze luce e gas, come evidenziato ...