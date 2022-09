Elezioni Politiche 2022, come si vota con scheda con tagliando antifrode: cos’è e cosa bisogna fare (Di domenica 25 settembre 2022) Elezioni Politiche 2022 in Italia, gli elettori troveranno al scheda elettorale con tagliando antifrode, dovrà essere staccato prima di imbucare. Già nel 2018 il bollino alfanumerico è stato causa di molte cose, questa volta per le Elezioni del 25 settembre viene riproposto visto che la misura è stata introdotta con la legge 3 novembre del 2017 per evitare brogli, come quelli della scheda ballerina che in Campania e nell’Agro Aversano sono stati anche motivo di processi e arresti. Elezioni Politiche 2022: antifrode alla scheda, cosa bisogna fare Il tagliando antifrode ... Leggi su napolipiu (Di domenica 25 settembre 2022)in Italia, gli elettori troveranno alelettorale con, dovrà essere staccato prima di imbucare. Già nel 2018 il bollino alfanumerico è stato causa di molte cose, questa volta per ledel 25 settembre viene riproposto visto che la misura è stata introdotta con la legge 3 novembre del 2017 per evitare brogli,quelli dellaballerina che in Campania e nell’Agro Aversano sono stati anche motivo di processi e arresti.allaIl...

meb : ??Domenica 25 settembre si vota per le elezioni politiche. ??Ecco come fare se vuoi votare il Terzo Polo… - MediasetTgcom24 : Caso von der Leyen, Salvini: su sue parole silenzio di Draghi e Mattarella #salvini #draghi #mattarella… - pdnetwork : 'Il futuro per i giovani in tre parole: lavoro, ambiente e diritti'. Rivedi l’intervista di Enrico Mentana a… - ComunediSchio : ?Risultati in tempo reale delle elezioni politiche a partire dal 25.09 dalle ore 23.00 - ISgalambro : RT @alanfriedmanit: La pagella delle proposte per l’economia: “L’aspetto che più colpisce delle proposte economiche prospettate è che sono… -