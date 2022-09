Due considerazioni per non essere abbindolati dalle sirene dei partiti (Di domenica 25 settembre 2022) di Francesco Schettino Per non venire abbindolati dalla sirene dei partiti che ad ogni tornata suonano a tutto fiato per poi, alla fine della giostra elettorale, avvertire di nuovo e per l’ennesima volta la sgradevole sensazione di essere stati ancora “impallati” – secondo l’espressione di Vittorio Gassman – è sufficiente fare due semplici e decisive considerazioni. La prima: ci sarebbe tanto accanimento dei candidati se non andassero a caccia di una lussuosa prebenda di 15mila euro mensili, oltre auto blu e privilegi vari, ma percepissero (come dovrebbero) emolumenti a misura d’uomo normale? La seconda: fate caso al numero e alle sigle dei partiti che, nel tempo, si sono avvicendati sul palco del teatrino. Sono tali e tanti che neppure si possono tenere a memoria. Mutazioni, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) di Francesco Schettino Per non veniredalladeiche ad ogni tornata suonano a tutto fiato per poi, alla fine della giostra elettorale, avvertire di nuovo e per l’ennesima volta la sgradevole sensazione distati ancora “impallati” – secondo l’espressione di Vittorio Gassman – è sufficiente fare due semplici e decisive. La prima: ci sarebbe tanto accanimento dei candidati se non andassero a caccia di una lussuosa prebenda di 15mila euro mensili, oltre auto blu e privilegi vari, ma percepissero (come dovrebbero) emolumenti a misura d’uomo normale? La seconda: fate caso al numero e alle sigle deiche, nel tempo, si sono avvicendati sul palco del teatrino. Sono tali e tanti che neppure si possono tenere a memoria. Mutazioni, ...

