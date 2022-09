Deulofeu | «Mi seguono 4 esperti in psiconeuroimmunologia e ho un letto speciale a prova di radiazioni»

(Di domenica 25 settembre 2022) L’attaccante dell’Udinese, Gerard, racconta in un’intervista a Tuttosport la sua rinascita. Tutto dipende da un team di professionisti che lo ha aiutato non poco. Si tratta di Regenera, «Regenera è la mia squadra di lavoro nell’ambito personale e professionale. È composta da 4ine con loro lavoro su tutto, dall’alimentazione allo stress emozionale, al gestire le situazioni che accadono nella vita di tutti i giorni che possano influenzare il rendimento in campo. Lavoro con loro da due anni e mezzo e grazie a loro ho cambiato marcia. E vi garantisco che i prossimi saranno gli anni migliori della mia carriera». Questa equipe è con lei a Udine? «No, i quattro (analista, cuoco, preparatore fisico, fisioterapista, ndr) stanno in Spagna e vengono qui solo se c’è la necessità, altrimenti ci parliamo per ...

