Zhang non molla l'Inter: per l'addio servono 1,2 miliardi. I dettagli (Di sabato 24 settembre 2022) Steven Zhang e Suning non hanno intenzione di cedere l'Inter Non c'è alcuna intenzione di cedere per Steven Zhang e Suning che dalla vendita dell'Inter vogliono ricavare 1,2 miliardi. Secondo Tuttosport, l'invito della Curva Nord a cedere non cambierà i piani societari del club nerazzurro. "«L'invito» della Nord difficilmente cambierà gli orientamenti di Suning che valuta il club 1,2 miliardi (quanto RedBird ha pagato il Milan) e punta a ottenere quella cifra anche grazie all'approvazione del progetto stadio. L'accordo con Oaktree permette ai cinesi di prendere tempo fino al giugno 2024 mantenendo il club in auto-finanziamento alla luce di conti in profondo rosso (a fine ottobre l'assemblea ratificherà un passivo da 140 milioni): non una prospettiva esaltante per una tifoseria ...

