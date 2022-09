"Una grande stro***": Sgarbi, brutale sfogo (vietato) a poche ore dal voto (Di sabato 24 settembre 2022) Silenzio elettorale chi? Già, alla vigilia del voto - oggi, sabato 24 settembre - il silenzio elettorale, come al solito, è stato rispettato a targhe alterne. Certo, nessuna dichiarazione né apparizioni in televisioni, ma i social network si sono rivelati ancora porto franco. Si pensi agli affondi di Lega e FdI contro il Pd per il vessillo sovietico in piazza a Roma, alla manifestazione conclusiva della campagna elettorale del Pd. E sono molti i candidati e i politici parte in causa nel voto di domani, le attesissime elezioni politiche, che sui social si sono lasciati "sfuggire" qualcosa. Tra i più scatenati, per certo, il vulcanico Vittorio Sgarbi, candidato per il centrodestra nel collegio uninominale di Bologna, la sfida è contro Pierferdinando Casini. E Sgarbi nel tardo pomeriggio si è fatto - nuovamente - ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) Silenzio elettorale chi? Già, alla vigilia del- oggi, sabato 24 settembre - il silenzio elettorale, come al solito, è stato rispettato a targhe alterne. Certo, nessuna dichiarazione né apparizioni in televisioni, ma i social network si sono rivelati ancora porto franco. Si pensi agli affondi di Lega e FdI contro il Pd per il vessillo sovietico in piazza a Roma, alla manifestazione conclusiva della campagna elettorale del Pd. E sono molti i candidati e i politici parte in causa neldi domani, le attesissime elezioni politiche, che sui social si sono lasciati "sfuggire" qualcosa. Tra i più scatenati, per certo, il vulcanico Vittorio, candidato per il centrodestra nel collegio uninominale di Bologna, la sfida è contro Pierferdinando Casini. Enel tardo pomeriggio si è fatto - nuovamente - ...

