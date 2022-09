Ultime Notizie Roma del 24-09-2022 ore 13:10 (Di sabato 24 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione sabato 24 settembre a microfono Giuliano Ferrigno elezioni politiche domani si vota sono quasi 51 milioni di Italiani che avranno il diritto di recarsi alle urne dei quali 4,7 milioni ha votato all’estero il 51% sono donne mentre 2,6 milioni di maggiorenni poteva per la prima volta al Senato sono questi alcuni dei dati sulle elezioni contenuti nel dossier pubblicato dal Viminale Per quanto riguarda la distribuzione geografica degli elettori Italia e all’estero la maggior parte si trova in Europa 2,6 milioni seguono America meridionale America Settentrionale centrale Africa Asia Oceania infine Antartide a Roma il pieno di aventi diritto poco più di 2 milioni 55 mila almeno 180 mila gli scrutatori su territorio nazionale 71566 le sezioni elettorali aperte dalle 7 alle 23 dioltre 20.000 le ... Leggi su romadailynews (Di sabato 24 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione sabato 24 settembre a microfono Giuliano Ferrigno elezioni politiche domani si vota sono quasi 51 milioni di Italiani che avranno il diritto di recarsi alle urne dei quali 4,7 milioni ha votato all’estero il 51% sono donne mentre 2,6 milioni di maggiorenni poteva per la prima volta al Senato sono questi alcuni dei dati sulle elezioni contenuti nel dossier pubblicato dal Viminale Per quanto riguarda la distribuzione geografica degli elettori Italia e all’estero la maggior parte si trova in Europa 2,6 milioni seguono America meridionale America Settentrionale centrale Africa Asia Oceania infine Antartide ail pieno di aventi diritto poco più di 2 milioni 55 mila almeno 180 mila gli scrutatori su territorio nazionale 71566 le sezioni elettorali aperte dalle 7 alle 23 dioltre 20.000 le ...

