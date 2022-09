Ultime Notizie Roma del 24-09-2022 ore 11:10 (Di sabato 24 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente per in primo piano l’esodo dalla Russia non si ferma a martedì Putin ha annunciato la mobilitazione parziale per la guerra e la notizia ha scatenato la fuga disperata di decine di migliaia di cittadini di paesi hanno chiuso le porte davanti a Russi di chi ha creato una situazione molto difficile confini Sarebbero circa 70 mila gli uomini fuggiti o che stanno escogitando un piano di fuga dopo l’annuncio i paesi più vicini alla ci hanno riempito per primi Lituania Lettonia ed Estonia hanno quasi subito dichiarato di non offrire rifugio ai russi in fuga dalla mobilitazione per motivi di sicurezza i paesi baltici insieme alla Polonia Avevano già deciso di vietare l’ingresso dei russi nei loro territori anche se sono in possesso di un visto Schengen Ora però hanno anche ribadito ... Leggi su romadailynews (Di sabato 24 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno nuovamente per in primo piano l’esodo dalla Russia non si ferma a martedì Putin ha annunciato la mobilitazione parziale per la guerra e la notizia ha scatenato la fuga disperata di decine di migliaia di cittadini di paesi hanno chiuso le porte davanti a Russi di chi ha creato una situazione molto difficile confini Sarebbero circa 70 mila gli uomini fuggiti o che stanno escogitando un piano di fuga dopo l’annuncio i paesi più vicini alla ci hanno riempito per primi Lituania Lettonia ed Estonia hanno quasi subito dichiarato di non offrire rifugio ai russi in fuga dalla mobilitazione per motivi di sicurezza i paesi baltici insieme alla Polonia Avevano già deciso di vietare l’ingresso dei russi nei loro territori anche se sono in possesso di un visto Schengen Ora però hanno anche ribadito ...

