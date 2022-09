TikTok e Meta ingannano gli adolescenti | i genitori fanno causa

(Di sabato 24 settembre 2022) Una ragazza di 16 anni nello Utah diventa così ossessionata dall’immagine del proprio corpo dopo essere stata adescata su Instagram che sviluppa anoressia e bulimia. Un ragazzo del Michigan passa dal guardare video di YouTube per diverse ore al giorno all’età di 9 anni ad abbuffarsi tutta la notte sue Snapchat, poi finisce per condividere una sua foto nudo su Snapchat con uno sconosciuto che la fa circolare ampiamente online. Una ragazza del Connecticut lotta per più di due anni con un’estrema dipendenza da Instagram e Snapchat prima di soccombere a una grave privazione del sonno e alla depressione e togliersi la vita, all’età di 11 anni. È quanto ha riportato un interessante articolo di Bloomberg. Questa una parte del testo, che traduciamo grazie a Google Translate e riportiamo di seguito. LEGGI ANCHE –>è accusata di aver violato il ...

