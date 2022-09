Simeone | “Napoli significa emozioni ed allegria Scudetto? Il tempo per sognare è poco”

(Di sabato 24 settembre 2022) Giovanniha rilasciato un’intervista a Il Mattino, l’attaccante delparla della sua nuova avventura in azzurro. Il giocatore è stato uno dei protagonisti delle ultime settimane, con il gol al Liverpool e quello decisivo al Milan. Due gol da attaccante vero che hanno fatto innamorare ancora di più i tifosi di, anche se un giocatore argentino alha sempre un fascino particolare., come si sta in questo? «Si sta bene, con i piedi per terra. Questa cosa di essere lassù sia in campionato che in Champions fa venire solo una voglia di continuare così, consapevoli che questa è lastrada giusta. Siamo tranquilli e l’idea di dover migliorare sempre ci dà ancora più ...

realvarriale : Fondamentale vittoria di @sscnapoli sul campo di @acmilan.1° tempo di sofferenza,ripresa perfetta. #Kvara fa ammoni… - LeBombeDiVlad : ??? #Napoli, l’intervista a #Simeone ?? “Essere ‘figlio di…’ ti porta a fare il doppio dei sacrifici” #LeBombeDiVlad… - Danila0909 : RT @Nai1926_: ???? #SIMEONE NAPOLI E' MAGICA,NIENTE TI EMOZIONA COSI. ?? 'C'è stato qualcosa di speciale, quasi magico, fin dal primo momento… - armando_nop : #Napoli 2022/23 (aggiornamento alla 7° Giornata) #Meret ?? #Ospina ? #Olivera ??#Ghoulam?? #KimMinJae ??#Koulibaly?… - Nai1926_ : ???? #SIMEONE NAPOLI E' MAGICA,NIENTE TI EMOZIONA COSI. ?? 'C'è stato qualcosa di speciale, quasi magico, fin dal prim… -

Giovanni, centravanti passato alin estate, ha espresso tutti i suoi pensieri tra passato, presente e futuro L'uomo del momento: Giovanni, centravanti in forza aldi Spalletti e ...'È stato più difficile, più pesante. All'inizio mi indicavano sempre come il figlio di... e ne avverti il peso'. In un'intervista a Il Mattino, Giovanniha parlato del suo inizio ale della sua carriera non senza ostacoli nonostante il fatto di essere figlio di un grande calciatore e ora allenatore: 'Diego non è il mio mister, è mio ...Giovanni Simeone, centravanti passato al Napoli in estate, ha espresso tutti i suoi pensieri tra passato, presente e futuro ...Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Mattino parlando della sua nuova avventura in azzurro: "Il Napoli sta ...