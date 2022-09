Serie A, la situazione delle panchine: gli allenatori più a rischio non sono Allegri e Inzaghi (Di sabato 24 settembre 2022) E’ il momento dei bilanci nel campionato di Serie A, il massimo torneo italiano si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali. Il Napoli guida la classifica con merito, è stato protagonista di un grande rendimento anche in Champions League. Si è confermata l’Atalanta, ma la vera sorpresa è l’Udinese di Sottil. I bianconeri sono reduci da una Serie di vittorie consecutive e nell’ultima partita hanno superato l’Inter. Lazio e Roma nel complesso hanno disputato un buon inizio di stagione, le vere delusioni sono Juventus e Inter. In particolar modo i bianconeri hanno deluso tantissimo, il punto più basso è stato raggiunto con la sconfitta contro il Monza. La squadra di Allegri è attualmente fuori dalla zona Europa. Deludente anche il percorso della squadra di Simone Inzaghi, il ko ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 24 settembre 2022) E’ il momento dei bilanci nel campionato diA, il massimo torneo italiano si è fermato per lasciare spazio alle Nazionali. Il Napoli guida la classifica con merito, è stato protagonista di un grande rendimento anche in Champions League. Si è confermata l’Atalanta, ma la vera sorpresa è l’Udinese di Sottil. I bianconerireduci da unadi vittorie consecutive e nell’ultima partita hanno superato l’Inter. Lazio e Roma nel complesso hanno disputato un buon inizio di stagione, le vere delusioniJuventus e Inter. In particolar modo i bianconeri hanno deluso tantissimo, il punto più basso è stato raggiunto con la sconfitta contro il Monza. La squadra diè attualmente fuori dalla zona Europa. Deludente anche il percorso della squadra di Simone, il ko ...

