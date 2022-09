Seedorf su Milan-Manchester 3-0 | “Sentivo fosse la serata perfetta”

LucaDColella : RT @PianetaMilan: #Seedorf su #Milan-#ManUtd 3-0: “Sentivo fosse la serata perfetta” #ACMilan #SempreMilan - SempreMilanit : ?? Il professor Seedorf #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : #Seedorf su #Milan-#ManUtd 3-0: “Sentivo fosse la serata perfetta” #ACMilan #SempreMilan - PianetaMilan : #Seedorf: “Allenatore del #Milan? Non so chi me l’ha fatto fare, ma lo rifarei” #ACMilan #SempreMilan - pbrex668 : RT @PianetaMilan: #Capello, aneddoto su #Seedorf: “Gli diedi la giacca e uscii dallo spogliatoio” -

Al Festival di Trento,ha ricordato il suo passato alcome allenatore: "Per me era tornare a casa, dieci anni insieme, non potevo dire di no. Volevo dare una mano, mi sentivo pronto per quell'esperienza". ...... 22enne terzino acquisito dala fine mercato, questi i passaggi principali: "Era destino giocassi nel, ho origini del Suriname come Gullit e, vorrei fare bene come quest'ultimo. ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Durante il suo intervento al festival dello sport a Trento, Fabio Capello ha raccontato un aneddoto di Clarence Seedorf ai tempi del Real Madrid: “Al Real Madrid acquisto Seedorf ...