Programmi TV di stasera | sabato 24 settembre 2022 Al via su Rai2 la nuova stagione di S W A T

(Di sabato 24 settembre 2022) S.W.A.T. (Foto US Rai) Rai1, ore 21.25: Arena ‘60 ‘70 ‘80 e… ‘90 Intrattenimento. La festa della musica condotta da Amadeus dall’Arena di Verona. Una vera e propria playlist di successi che hanno segnato quattro decenni iconici della musica internazionale, interpretati dagli artisti originali. Si esibiranno Holly Johnson (Frankie Goes To Hollywood) con “Relax”, The Trammps con “Disco inferno”, Aqua con “Barbie Girl”, Raf con “Sei la più bella del mondo”, Katrina (Katrina & The Waves) con “Walking on Sunshine”, Haddway con “What is love”, I Cugini di Campagna con “Anima mia”, Nik Kershaw con “The Riddle”, Fabio Concato con “Domenica bestiale“, Rita Pavone con “Il ballo del mattone”, Fools Garden con “Lemon Tree”, Amii Stewart con “Knock on Wood”, Dik Dik con “L’isola di Wight”, Double Dee con “Found Love”, Rockets con “On The Road Again”, Matia Bazar con “Ti sento“, Double You ...