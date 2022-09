Per la maggioranza in Parlamento basta meno del 40%. La stima di Youtrend: i collegi da tenere d’occhio (Di sabato 24 settembre 2022) Trentotto is the magic number. Secondo Youtrend, infatti, è questo il numero che potrebbe indicare il raggiungimento di una maggioranza autosufficiente in Parlamento. Qualora il centrodestra dovesse superare il 38%, soglia data per raggiunta secondo i sondaggi a 15 giorni dal voto, «sarà molto difficile che la coalizione non abbia la maggioranza» scrive il portale di sondaggi e analisi in un post su Instagram. Inoltre, guardando agli scenari già ipotizzati nei vari sondaggi estivi, «una non vittoria del centrodestra è improbabile». Ad esempio, l’ultimo a cura di Swg per La7 vedeva il solo Fratelli d’Italia al 27%, al quale verrebbe poi aggiunto il 12% della Lega e un 6,7% di Forza Italia. Tenendo sempre in considerazione che in Senato, «per via dei numeri più stretti e della presenza dei senatori a vita, è più ... Leggi su open.online (Di sabato 24 settembre 2022) Trentotto is the magic number. Secondo, infatti, è questo il numero che potrebbe indicare il raggiungimento di unaautosufficiente in. Qualora il centrodestra dovesse superare il 38%, soglia data per raggiunta secondo i sondaggi a 15 giorni dal voto, «sarà molto difficile che la coalizione non abbia la» scrive il portale di sondaggi e analisi in un post su Instagram. Inoltre, guardando agli scenari già ipotizzati nei vari sondaggi estivi, «una non vittoria del centrodestra è improbabile». Ad esempio, l’ultimo a cura di Swg per La7 vedeva il solo Fratelli d’Italia al 27%, al quale verrebbe poi aggiunto il 12% della Lega e un 6,7% di Forza Italia. Tenendo sempre in considerazione che in Senato, «per via dei numeri più stretti e della presenza dei senatori a vita, è più ...

AlexBazzaro : Von der Leyen: “Vedremo l'esito del voto in Italia, se le cose andranno in una direzione difficile, abbiamo degli s… - AlbertoBagnai : Se si ricordasse che cos’è stata e quali risultati ha prodotto in Europa la maggioranza “Ursula” (von der Korleonen… - serracchiani : E anche la Bicamerale la facciamo la prossima volta. C’è un piano della destra per cambiare la #Costituzione. Da s… - infoitinterno : Per la maggioranza in Parlamento basta meno del 40% - infoitinterno : Ecco qual è il numero magico per avere la maggioranza in Parlamento -