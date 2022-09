Oroscopo, i segni maledetti: chi rischia grosso in autunno (Di sabato 24 settembre 2022) È arrivato l'autunno, oggi 23 settembre, e con lui sono tornate anche le previsioni dell'Oroscopo per ogni segno zodiacale. Tra i segni baciati dalla fortuna per questa nuova stagione ci sono i segni d'aria, e quindi Gemelli, Bilancia e Acquario. Per loro le stelle riservano una bella dose di positività e dinamismo, soprattutto per i Gemelli, in cui è presente l'influenza di Marte in transito che dà una importante carica di combattività. Per la Bilancia, che tra i mesi di settembre e ottobre ci è nata, questa è la sua stagione e porterà fortuna non solo in amore ma in anche in ambito economico. Anche per l'Acquario ci saranno importanti novità in arrivo, se solo si fa attenzione a non farsi travolgere dalle distrazioni. Non se la passeranno male nemmeno i nati sotto i segni della terra, e in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022) È arrivato l', oggi 23 settembre, e con lui sono tornate anche le previsioni dell'per ogni segno zodiacale. Tra ibaciati dalla fortuna per questa nuova stagione ci sono id'aria, e quindi Gemelli, Bilancia e Acquario. Per loro le stelle riservano una bella dose di positività e dinamismo, soprattutto per i Gemelli, in cui è presente l'influenza di Marte in transito che dà una importante carica di combattività. Per la Bilancia, che tra i mesi di settembre e ottobre ci è nata, questa è la sua stagione e porterà fortuna non solo in amore ma in anche in ambito economico. Anche per l'Acquario ci saranno importanti novità in arrivo, se solo si fa attenzione a non farsi travolgere dalle distrazioni. Non se la passeranno male nemmeno i nati sotto idella terra, e in ...

