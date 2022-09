Nicola trovato morto in bagno. La scoperta choc della compagna: aveva 44 anni (Di sabato 24 settembre 2022) Dolore immenso nella città di Venezia per Nicola Tonon, morto all’età di 44 anni per un malore che lo ha ucciso nella sua casa. Alla terribile scena del malessere improvviso ha assistito la sua compagna, che lo ha visto dunque morire davanti a sé. In particolare la donna, che si chiama Gaia, ha sentito dei lamenti nel loro bagno ed è subito corsa da lui. Quando è arrivata, aveva già perso conoscenza e, nonostante abbia contattato il 118 con urgenza, i soccorritori non sono riusciti a fare nulla per aiutarlo. La tragedia si è verificata a Venezia, anche se Nicola Tonon era originario del comune di Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. Purtroppo è morto per un malore, ma ha lasciato in eredità tanti bei ricordi ed una professionalità invidiata da ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 settembre 2022) Dolore immenso nella città di Venezia perTonon,all’età di 44per un malore che lo ha ucciso nella sua casa. Alla terribile scena del malessere improvviso ha assistito la sua, che lo ha visto dunque morire davanti a sé. In particolare la donna, che si chiama Gaia, ha sentito dei lamenti nel loroed è subito corsa da lui. Quando è arrivata,già perso conoscenza e, nonostante abbia contattato il 118 con urgenza, i soccorritori non sono riusciti a fare nulla per aiutarlo. La tragedia si è verificata a Venezia, anche seTonon era originario del comune di Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. Purtroppo èper un malore, ma ha lasciato in eredità tanti bei ricordi ed una professionalità invidiata da ...

