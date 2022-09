LIVE Superbike, GP Catalogna 2022 in DIRETTA: comincia la Superpole! (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 11.10 Bandiera verde, si parte con la Superpole! 11.08 Adesso però bisogna concentrarsi sulla Superpole: in palio la pole position, 15 minuti intensi tutti da vivere. 11.05 Ecco infine i risultati delle FP3 di questa mattina, condizionate dal circuito bagnato: 1 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1’52.973 9 148,400 314,0 2 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’54.513 1.540 1.540 10 146,404 320,5 3 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’54.629 1.656 0.116 7 146,256 305,9 4 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1’54.798 1.825 0.169 5 146,041 305,95 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’56.823 3.850 2.025 8 143,509 304,2 6 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1’57.014 4.041 0.191 11 143,275 ... Leggi su oasport (Di sabato 24 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.10 Bandiera verde, si parte con la11.08 Adesso però bisogna concentrarsi sulla Superpole: in palio la pole position, 15 minuti intensi tutti da vivere. 11.05 Ecco infine i risultati delle FP3 di questa mattina, condizionate dal circuito bagnato: 1 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1’52.973 9 148,400 314,0 2 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’54.513 1.540 1.540 10 146,404 320,5 3 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’54.629 1.656 0.116 7 146,256 305,9 4 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1’54.798 1.825 0.169 5 146,041 305,95 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’56.823 3.850 2.025 8 143,509 304,2 6 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1’57.014 4.041 0.191 11 143,275 ...

